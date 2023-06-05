Натовп боягузів заштурхав "сміливого": у Росії покарали депутата, який незадоволений "СВО"

У Росії покарали депутата Держдуми Костянтіна Затуліна, який днями заявив, що жодні цілі "СВО" не досягнуто й Росія не зможе перемогти Україну. Його позбавляють мандата, щоб у Росії не було "неприємних голосів, які говорять цю правду".

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що слова Затуліна вкотре доводять, що він підтримує війну в Україні.

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Росіяни ненавидять у собі те боягузтво, яке не дозволяє їм сказати те, що сказав Затулін. Тому натовп боягузів вирішив заштовхати того, хто "наважився сказати правду".

"Він автоматично поставив себе на інший бік. Дорікнувши тим, що він може це зробити, а стадо боягузливе не може", – сказав Тизенгаузен.

Депутат від путінської партії "Єдина Росія" Константін Затулін визнав, що жодної цілі із заявленої у лютому 2022 року, російська армія так і не досягла. Мова йде про так звані "денацифікацію" і "демілітаризацію", "нейтралітет України" та "захист" мешканців окупованих до повномасштабної війни територій.

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Безглузді заяви

Останнім часом у Росії з'являються персонажі, які говорять правду. Проте вони говорять це для того, аби в майбутньому уникнути "безглуздих" жертв.

Я не виключаю, що зараз вони говорять цю правду для того, щоб зупинитися, зберегти частину сил, зробити роботу над помилками, пропрацювати й підготувати нову війну,

– наголосив політтехнолог.

Він зазначив, що у своїй промові Затулін не сказав, що ця війна несправедлива чи що її не треба було починати. Тому це абсолютно цинічна заява, попри те, що вона підпалила деякі частини тіла у росіян.

Позбавляти його мандату – це теж саме, що підтвердити, що він дійсно говорить правду. Якби він сказав якусь маячню, то його ніхто б не чіпав,

– підсумував політтехнолог.

Провокаційні заяви російських депутатів