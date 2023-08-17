Депутат Дубінський заявив, що ходить без призначеного електронного браслета
Олександр Дубінський повідомив, що не носить електронний браслет, як це постановив суд. Депутат звинувачує у цьому владу, нібито йому не надали браслет.
Про це заявив сам Дубінський у соцмережах. Також він розказав, що приїхав на засідання Київського апеляційного суду, щоб оскаржити обраний йому Печерським судом запобіжний захід. Засідання перенесли на 25 вересня.
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Чому Дубінський без браслета
Народний депутат звинувачує у цьому владу. Каже, нібито СБУ "не може знайти" для нього електронний браслет, і вбачає у цьому підступ. Адже так його можна буде звинуватити в порушенні запобіжного заходу. За словами Дубінського, минув тиждень, відколи Печерський суд постановив носити електронний браслет.
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Що відомо про справу Дубінського
Його звинувачують у підробці документів для виїзду за кордон.
- Під приводом лікування батька він перетнув державний кордон, а там поїхав на відпочинок, побувавши в Італії, Хорватії та Іспанії. Принаймні є фото, як він відпочиває у Барселоні з дівчиною.
- Батько нардепа справді був за кордоном, але дати виїзду не збігаються. Дубінський виїхав за кордон 27 червня 2023 року та повернувся – 27 липня. Його батько поїхав з України самостійно 26 червня 2023 року, а повернувся раніше за сина, 11 липня.
- 3 серпня СБУ і ДБР проводили обшуки у нардепа Дубінського через ймовірне підроблення документів, а 4 серпня його викликали на допит у Державне бюро розслідувань. Були обшуки і в його помічника, який, імовірно, допомагав підробляти документи.
- 9 серпня Олександрові Дубінському повідомили про підозру у службовому підробленні документів для виїзду за кордон.
- 10 серпня Печерський районний суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета до 8 жовтня.
- Сам депутат відкидає провину та заявляє, що це політичне замовлення.