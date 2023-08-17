Депутат Дубінський заявив, що ходить без призначеного електронного браслета

Олександр Дубінський повідомив, що не носить електронний браслет, як це постановив суд. Депутат звинувачує у цьому владу, нібито йому не надали браслет.

Про це заявив сам Дубінський у соцмережах. Також він розказав, що приїхав на засідання Київського апеляційного суду, щоб оскаржити обраний йому Печерським судом запобіжний захід. Засідання перенесли на 25 вересня.

Дивіться також У нардепів Железняка і Коваль народився син: фото та ім'я малюка

Чому Дубінський без браслета

Народний депутат звинувачує у цьому владу. Каже, нібито СБУ "не може знайти" для нього електронний браслет, і вбачає у цьому підступ. Адже так його можна буде звинуватити в порушенні запобіжного заходу. За словами Дубінського, минув тиждень, відколи Печерський суд постановив носити електронний браслет.

Дивіться також Сам пропустив 90% голосувань: Дубінський просив перенести засідання, бо "треба у парламент"

Що відомо про справу Дубінського

Його звинувачують у підробці документів для виїзду за кордон.