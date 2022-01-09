Депутат з партії Путіна закликав ґвалтувати дружин підприємців, які проти режиму у Казахстані

У Росії вкотре оскандалилась своїми заявами партія Володимира Путіна "Єдина Росія". Один з депутатів Олен Матвейчев запропонував ґвалтувати дружин підприємців, незадоволених режимом Назарбаєва-Токаєва у Казахстані.

Таку думку депутат написав у своєму фейсбуці. Допис довго не існував – Матвейчев видалив його, коли побачив критику та обурення.

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Скриншот скандального допису опублікував представник української делегації у Тристоронній контактній групі та журналіст Денис Казанський.

Ось такі у казахів "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують,

– написав Казанський.



Скандальний допис Матвейчева / Скриншот

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Реакція мережі

Хоч і депутат видалив допис, користувачі не можуть його забути. Вони публікують скриншот і в себе на сторінках, і під іншими дописами Матвейчева.

Ба більше, засипають його фото гнівними коментарями:

"яка мерзотна морда";

"куди втікати будеш?";

"який огидний...".

Ситуація в Казахстані: останні новини

Протестам жорстоко протистоїть влада.

У МВС країни заявили, що затримали 5 969 осіб станом на ранок 9 січня. Однак цифра росте щогодини.

Кількість вбитих офіційно не називають. Однак відомо, що їх десятки. Серед них і 2 дітей: 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.

В Євросоюзі звернулися до влади Казахстану, адже занепокоєні насильством.

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Протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року через раптове збільшення ціни на газ. Влада одразу виправила ситуацію, але протести вже набули більше політичного характеру.

Повний текст публікації Дениса Казанського у телеграмі:

Депутат Держдуми РФ від правлячої партії "Єдина Росія" Олег Матвейчев запропонував ґвалтувати дружин підприємців, незадоволених режимом Назарбаєва-Токаєва. Ось такі у казахов "российские партнеры и друзья". Надіюсь, в Казахстані все це читають і запам'ятовують.