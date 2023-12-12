Слова обернулися проти: після погроз Аллахом у депутата з Туреччини стався серцевий напад
У Туреччині депутат під час виступу за трибуною почав погрожувати Аллахом тим, хто підтримує Ізраїль. Однак уже через декілька хвилин політик впав додолу через сердечний приступ.
Момент падіння чоловіка зафіксуй камери одного з телеканалів, що вів пряму трансляцію. Наразі турецький депутат перебуває у місцевій лікарні.
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Серцевий напад після виступу
У депутата турецького парламенту Хасана Бітмеза стався серцевий напад після того, як він закінчив виступ перед колегами. У ході промови політик виражав особливе невдоволення діями Ізраїлю в Секторі Гази, а також обурювався співпрацею Анкари з Єрусалимом. Він називав присутніх "пособниками" і стверджував, нібито на їх руках загибелі палестинців.
Нехай ви будете врятовані від мук історії. Ви не зможете втекти від гніву Аллаха,
– зазначив Бітмез.
Під час спроби відійти від стіки депутат знепритомнів, його доправили до лікарні. За повідомленнями ЗМІ, наразі він у важкому стані. Декілька колег Бітмеза по парламенту назвали те, що сталося "гнівом Аллаха".
Виступ Хамана Бітмеза та його подальше падання: дивіться відео
Туреччина та війна на Близькому Сході
- Турецького президента Реджепа Ердогана обурює позиція країн Заходу щодо війни Ізраїлю та ХАМАС. Під час нещодавнього виступу він звинуватив їх у "хрестоносному імперіалізмі". Водночас пообіцяв звернутися до міжнародних інстанцій щодо "геноциду у Секторі Гази".
- Раніше турецький лідер звинуватив Ізраїль у "воєнних злочинах". А також – у "порушеннях прав людини" в Секторі Гази. Очільник Туреччини вважає, що прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу більше "не той, з ким можна говорити". Мовляв, його "викреслили".
- Під час ще одного виступу Ердоган прирівняв жертв у Секторі Гази до загиблих у російсько-українській війні, назвавши Ізраїль "окупантом". Він оголосив західний світ "головним винуватцем різанини, що розгортається в Газі".