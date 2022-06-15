Депутати Держдуми та куратор кремлівської пропаганди потрапили під санкції у Чорногорії, – ЗМІ

Чорногорія приєдналась до санкцій ЄС проти Росії. У санкційні списки потрапили депутати російської Держдуми, а також працівники путінської адміністрації.

За повідомленням чорногорських ЗМІ, у переліку – 34 громадяни Росії, активи яких арештували. У списку є Олексій Громов, якого називають "куратором кремлівської пропаганди".

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Хто потрапив у списки

Заарештували активи депутатів від "Єдиної Росії", КПРФ, ЛДПР та "Справедливої Росії". Згадується і ім'я Сергія Іванова, який є членом Радбезу Росії. Щодо Громова, то він, ймовірно, курує кремлівську пропаганду та інформаційну політику – зокрема, через державні телеканали.

ЗМІ пишуть, що перелік – не є остаточним і в нього можуть вносити корективи. Вся заарештована нерухомість росіян розташована у таких містах як Херцег-Новий, Будва і Жабляк.

Росіяни можуть реєструвати майно через підставні компанії

Не виключено, що майном – нерухомістю, яхтами та компаніями – росіяни володіють через підставні компанії. Про це повідомив директор дослідницького центру MANS Деян Міловац. Це має стати об'єктом розслідування щодо того, хто дозволив підозрілому капіталу увійти в Чорногорію.

Хто потрапив під санкції у Чорногорії / Скриншот Vjesti

Що відомо про Олексія Громова

62-річний Громов ще з 2012 року тримається на посаді першого заступника голови адміністрації президента Росії. Він – випускник історичного факультету Московського держуніверситету, ще під час навчання був комісаром комсомольського оперзагону.

Громов почав кар'єру в МЗС СРСР, а потім продовжив – в МЗС Росії. У 90-х роках працював консулом у Братиславі, а згодом радником посольства. З 1996 року став керівником пресслужби Бориса Єльцина. З 2000 – керівник пресслужби Путіна. З 2008 року працює в адміністрації президента – спочатку заступником, а згодом першим заступником голови.

Ще з 2000-х років Громов перебуває у раді директорів пропагандистського "Першого каналу".

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Позиція Чорногорії щодо війни Росії в Україні

Чорногорські ЗМІ повідомляли, що країна надасть Україні додаткову військову допомогу.

Мовиться про оборонне озброєння.

Також Чорногорія була однією з країн, які закрили повітряний простір для літака Сергія Лаврова під час його візиту до Сербії.

Ще на початку травня новий чорногорський уряд пообіцяв долучитись до всіх санкційних пакетів ЄС.

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