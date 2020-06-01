У публічний доступ злили 400 тисяч документів щодо компаній, зареєстрованих на Багамських островах – однієї з найбільших у світі офшорних зон. Серед громадян понад 100 країн світу, інформацію про яких оприлюднили, є і доволі відомі українці.

Опублікувала дані користувачів багамських офшорів ініціатива Distributed Denial of Secrets, яка часто робить схожі зливи. Про українців, які потрапили підо хвилю зливу, пише "Радіо Свобода".

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Загалом "українська" частина офшорів містить дані про майже 60 фірм. Здебільшого їхні керівники не мають відношення до політики чи державної служби. Та кілька цікавих прізвищ таки є.

"Династія" Урбанських

Ігор і його син Олександр Урбанські фігурують у компанії Real Estate Holding Ltd. Вони обоє встигли попрацювати у Верховній Раді. Ігор у п'ятому скликанні, Олександр – у восьмому.

У чинному скликанні парламенту працює середній Урбанський – син Ігоря і старший брат Олександра – Анатолій. Раніше він також очолював Одеську обласну раду.

Цікаво також, що у 2018 році Олександр Урбанський був найбагатшим депутатом Ради. Він тоді задекларував майже 2,5 мільярда гривень.

Славнозвісні Ківалов і Ківан

Їх пов'язують з компанією Golden Gate Bay Limited. Раніше ім'я Сергія Ківалова знав чи не кожен українець. У 2004 році під час Помаранчевої революції навіть було дуже популярне гасло "Ківалов, підрахуй".

Усе через те, що Ківалов тоді очолював Центральну виборчу комісію. Другий тур президентських виборів 2004-го єдиний випадок в історії України, коли результати виборів скасували через масову фальсифікацію під час підрахунку голосів.

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Вдруге Ківалов прославився, вже коли до влади таки прийшов Віктор Янукович. Тоді він разом з колегою по "Партії регіонів" Вадимом Колесніченком був автором мовного закону, який надавав російській мові статус другої регіональної. Його тоді так і називали "законом Колесніченка-Ківалова".

Разом з Сергієм Ківаловим тут фігурує і відомий український бізнесмен сирійського походження Аднан Ківан. Він відомий як одеський забудовник, успішний бізнесмен у сфері металургії та власник англомовного українського видання KyivPost.

Розшукуваний олігарх Жеваго

Костянтин Жеваго приховував на Багамах свою компанія Pharma Distributing corp. Нині українські правоохоронці розшукують його через відмивання коштів.

Олігарх переховується за межами України, а президент Володимир Зеленський навіть особисто "передавав йому привіти" через його працівників.

Журнал Forbes на початку 2020 року вносив Жеваго до рейтингу найбагатших людей світу зі статками в 1,1 мільярда доларів.

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Блескун: не "Укрспиртом" єдиним

Ще одним чиновником, який приховував свій бізнес, є очільник держпідприємства "Укрспирт" Сергій Блескун. На Багамах на нього зареєстрована компанія Drinks Inc.

Виконувачем обов'язки директора "Укрспирту" восени 2019 року його призначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Що таке офшори і наскільки це законно?Передовсім слід наголосити: реєструвати власні фірми в офшорах – це не злочин. Хіба що ти державний чиновник, наприклад, в Україні, який в такий спосіб намагається приховати власне майне.



Для чого люди реєструють фірми в офшорах? Тут причини дві – низькі податки і можливість робити це абсолютно анонімно (поки не трапиться схожий злив).



Втім дехто реєструє фірми в офшорних компаніях через те, що це дозволяє зручно структуризувати свій бізнес.