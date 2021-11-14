Депутати парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі
14 листопада 2021 , 19:24Читать новость на русском
Джерело:Interpressnews
Відразу 9 депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Стан ув'язненого політика продовжує погіршуватися.
Представник політичної сили "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе наголосив: голодування політиків триватиме, аж доки Саакашвілі не переведуть у цивільну лікарню. Голодування оголосили 9 членів опозиції.
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На підтримку Саакашвілі голодуватимуть:
- Давіт Кіркітадзе;
- Акакі Мінашвілі;
- Темур Джанашія;
- Бачукі Кардава;
- Ніка Мачутадзе;
- Георгій Годабрелідзе;
- Сулхан Сібашвілі;
- Леван Бежашвілі;
- Абдулла Ісмаїлов.
Ясько про Саакашвілі
- Кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько розповіла, що стан політика щодня погіршується.
- За словами політикині, Саакашвілі не зміг підвестись із ліжка. Його потрібно евакуювати до реанімації.
- Ясько зауважила: "буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Саакашвілі серйозно погіршився, він не зміг встати з ліжка".
- Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що "час спливає, а чудес не буває".