Депутати парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

14 листопада 2021 , 19:24
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Джерело:

Interpressnews

Відразу 9 депутатів парламенту Грузії оголосили голодування на підтримку Міхеіла Саакашвілі. Стан ув'язненого політика продовжує погіршуватися.

Представник політичної сили "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе наголосив: голодування політиків триватиме, аж доки Саакашвілі не переведуть у цивільну лікарню. Голодування оголосили 9 членів опозиції.

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На підтримку Саакашвілі голодуватимуть:

  • Давіт Кіркітадзе;
  • Акакі Мінашвілі;
  • Темур Джанашія;
  • Бачукі Кардава;
  • Ніка Мачутадзе;
  • Георгій Годабрелідзе;
  • Сулхан Сібашвілі;
  • Леван Бежашвілі;
  • Абдулла Ісмаїлов.
Зауважте! Ще 3 листопада голодування оголосила очільниця політсили "Дроа" Елене Хоштарія.

Ясько про Саакашвілі

  • Кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько розповіла, що стан політика щодня погіршується.
  • За словами політикині, Саакашвілі не зміг підвестись із ліжка. Його потрібно евакуювати до реанімації.
  • Ясько зауважила: "буквально щойно (вечір 13 листопада) стан Саакашвілі серйозно погіршився, він не зміг встати з ліжка".
  • Лікар Ніколоз Кіпшидзе заявив, що "час спливає, а чудес не буває".
Зверніть увагу! Андрій Садовий написав листа Саакашвілі. Мер Львова закликав політика припинити голодування. Садовий наголосив: "ти потрібен нам живим і здоровим". Саакашвілі у відповідь подякував за підтримку та висловив сподівання якнайшвидше повернутися в Україну.
Автор: Мар'яна Бекало