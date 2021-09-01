Депутати висловлюють свої претензії, – журналіст прокоментував ймовірну відставку Лазебної
Джерело:24 канал
За інформацією ЗМІ, на Банковій почали шукати заміну трьом міністрів. Серед них – очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.
Крісло міністерки хитається зокрема через її стосунки з головою комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галиною Третьяковою. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.
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Лазебною не дуже задоволені депутати
За його словами, Третьякова має конфлікт з Лазебною. Окрім цього, нею незадоволені й інші нардепи, які мають доступ до державних реєстрів.
Депутати висловлюють претензії до Лазебної. Вони не зовсім задоволені її роботою та результатами,
– наголосив Кравець.
Він зауважив, що Третьякова – у хороших стосунках з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. А зараз це дуже багато означає.
"Адже він – одна із найвпливовіших людей чинної влади. А також – один із найбільших фанатів Володимира Зеленського і найближчий соратник у цій владі", – додав журналіст.
Журналіст прокоментував відставку Лазебної: дивіться відео
Чому заговорили про відставку Лазебної
- У ЗМІ повідомили, що найближчим часом ймовірне звільнення від 3 до 5 міністрів, серед них Андрій Таран, Олег Уруський, Марина Лазебна, Денис Малюська, Олександр Ткаченко.
- Не виключає таких кадрових перестановок і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
- Про чергові зміни в уряді говорив Президент України Володимир Зеленський.
- Натомість нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев стверджує, що така інформація – це чутки та маніпуляція.