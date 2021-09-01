Депутати висловлюють свої претензії, – журналіст прокоментував ймовірну відставку Лазебної

За інформацією ЗМІ, на Банковій почали шукати заміну трьом міністрів. Серед них – очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Крісло міністерки хитається зокрема через її стосунки з головою комітету Верховної Ради з питань соцполітики Галиною Третьяковою. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець.

Зверніть увагу Конфлікту там немає, – журналіст прокоментував стосунки Кулеби та Єрмака

Лазебною не дуже задоволені депутати

За його словами, Третьякова має конфлікт з Лазебною. Окрім цього, нею незадоволені й інші нардепи, які мають доступ до державних реєстрів.

Депутати висловлюють претензії до Лазебної. Вони не зовсім задоволені її роботою та результатами,

– наголосив Кравець.

Він зауважив, що Третьякова – у хороших стосунках з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. А зараз це дуже багато означає.

"Адже він – одна із найвпливовіших людей чинної влади. А також – один із найбільших фанатів Володимира Зеленського і найближчий соратник у цій владі", – додав журналіст.

Журналіст прокоментував відставку Лазебної: дивіться відео

Чому заговорили про відставку Лазебної