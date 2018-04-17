16 квітня на пленарному засіданні депутати вирішували, які саме закони прийматимуть впродовж тижня, а 17 квітня у Верховній Раді беруться до справи. На порядку денному – ряд екологічних та соціальних питань.

Про це у прямому ефірі кореспондентка 24 Каналу Анна Калюжна.

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На 17 квітня депутати запланували багато роботи. Першим питанням стоїть вирішення соціального захисту людей, які постраждали внаслідок Чорнобильскої аварії. Їм встановлять розмір мінімальної виплати в місяць, а також запровадять безкоштовне харчування у навчальних закладах, школах, інститутах, коледжах.

Крім цього стоїть великий блок питань щодо ядерної політики, зокрема депутати планують повернути контроль щодо використання ядерної енергетики шляхом ліцензування, а також захистять людей, які живуть в зонах наближених до ядерних атомних електростанцій. За словами кореспондентки, їм також буде виплачуватись щомісячна допомога.

Також серед порядку денного – ряд інших екологічних питань.

До слова, депутати від "Блоку Петра Порошенко" вимагають терміново поставити на порядок денний у Верховній Раді законопроект про фінансову поліцію.