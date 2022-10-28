"Слуга народу" відкликає мандати у депутатів-колаборантів

Депутати місцевих рад, яких підозрюють у співпраці з росіянами, втрачатимуть мандати. Рішення ухвалила президентська партія

Про це 28 жовтня написав нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

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"На останньому засіданні політичної ради партії "Слуга Народу" ухвалили рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом", – написав депутат.

Колаборант зі "Слуги народу"

Депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов почав працювати з окупантами й став головою"правління" Херсонщини з питань сільського господарства. Проте зрадника застрелили 28 серпня у селі Залізний Порт.

Ковальова вибрали у 186-му окрузі на Херсонщині. Коли ж туди прийшли окупанти, то він заявив, що "Росія тут серйозно і назавжди".

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