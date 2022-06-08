Депутату міськради Маріуполя, який пішов на співпрацю з Росією, повідомили про підозру

Керівник Донецької обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це 7 червня повідомив Офіс генерального прокурора. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зрадник зайняв "керівну" посаду

За даними слідства, депутат міської ради міста Маріуполь, яке потрапило під тимчасовий контроль російських окупантів, добровільно погодився співпрацювати із російськими злочинцями. Ті своєю чергою пообіцяли зраднику псевдопосаду "першого заступника голови адміністрації міста Маріуполя".

Як повідомляє Офіс генпрокурора, зараз підозрюваний відповідає за:

пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради,

дані про реєстрацію майна в органах так званої "ДНР",

створення комісії з встановлення стану об’єктів інфраструктури та житлового фонду міста Маріуполя.

До того ж ексдепутат займається вербуванням мешканців міста. Таким чином російські війська намагаються залучити якомога більше людей до формувань окупаційної влади.

"Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Псевдозаступниці "гауляйтера" Маріуполя повідомили про підозру у держзраді

Це не перший прецедент, коли окупантам вдається перехилити на свій бік мешканців Маріуполя. Так, наприкінці квітня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру депутатці міської ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" погодилася на співпрацю із загарбниками. За це її "нагородили" посадою "заступниці голови адміністрації" міста Маріуполя.

Колаборантка активно виступала на російських каналах та агітувала населення за "русский мир".

Мелітопольський зрадник просився переїхати до Криму

На тижні в медіапросторі з'явився і колаборант Євген Балицький. Мелітопольський зрадник, якого російські ЗМІ називають "губернатором" Запорізької області, висунув прохання виїхати до Криму. Таку поведінку пов'язують із нещодавнім підривом автомобіля родини Балицького. Вибух стався неподалік дому, де проживає диверсант. Тож є велика ймовірність, що це була робота диверсантів.

Завербовані співробітники українських держслужб

Випадки держзради фіксують і ближче до заходу. Днями правоохоронці встановили, що співробітник прикордонної служби з Рівненької області зливав російським військам дані про нацгвардійців. Слідство встановило, що чоловіка завербували.

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