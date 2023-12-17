Депутату-підривнику на Закарпатті обрали запобіжний захід: 2 місяці під вартою без застави

17 грудня стало відомо, що депутату-підривнику на Закарпатті вже обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 2 місяці без можливості внести заставу.

Про це розповів журналіст Віталій Глагола. Він зазначив, що Сергія Батрина утримуватимуть під вартою впродовж 2 місяців. І в депутата-підривника не буде можливості внести заставу.

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Що відомо про рішення суду

Джерела журналіста повідомили, що відповідне рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд. З допомогою відеозв'язку Сергію Батрину обрали запобіжний захід. Його обрали згідно з 2 частиною 258 статті Кримінального Кодексу України. Мовиться про терористичний акт.

Відомо, що наразі потерпілий підривник перебуватиме в лікарні Сваляви під охороною. Пізніше його переведуть до Ужгорода або Мукачева до спецпалати. У СІЗО його наразі прийняти не можуть, адже він не може ходити.

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