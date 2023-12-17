Депутату-підривнику на Закарпатті обрали запобіжний захід: 2 місяці під вартою без застави
17 грудня стало відомо, що депутату-підривнику на Закарпатті вже обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою 2 місяці без можливості внести заставу.
Про це розповів журналіст Віталій Глагола. Він зазначив, що Сергія Батрина утримуватимуть під вартою впродовж 2 місяців. І в депутата-підривника не буде можливості внести заставу.
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Що відомо про рішення суду
Джерела журналіста повідомили, що відповідне рішення ухвалив Ужгородський міськрайонний суд. З допомогою відеозв'язку Сергію Батрину обрали запобіжний захід. Його обрали згідно з 2 частиною 258 статті Кримінального Кодексу України. Мовиться про терористичний акт.
Відомо, що наразі потерпілий підривник перебуватиме в лікарні Сваляви під охороною. Пізніше його переведуть до Ужгорода або Мукачева до спецпалати. У СІЗО його наразі прийняти не можуть, адже він не може ходити.
Що відомо про підрив гранат у сільській раді
- Отже, стався моторошний інцидент 15 грудня у Керецьківській сільській раді Мукачівського району. Там один із депутатів під час сесії підірвав кілька гранат.
- Як зазначили журналісти "Mukachevo.Net", підривник – депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу". Також уточнюють, що того дня на сесії сільради розглядали питання щодо ухвалення бюджету на 2024 рік.
- Момент вибухів зняли камери. На відео можна побачити, як чоловік заходить до приміщення, де точаться активні дискусії. Спочатку на нього ніхто не звертає увагу, а потім він так само спокійно зі своїх кишень дістає гранати. Він висмикнув чеку та кинув у натовп вибухові предмети. Пролунали відразу кілька вибухів, після чого було чути крики постраждалих.
- Станом на 16 грудня стало відомо, що внаслідок підриву трьох гранат постраждали 23 людей, зокрема, підривник. У СБУ уточнили, що йдеться про 16 чоловіків і 7 жінок віком від 28 до 68 років.
- Також у суботу 16 грудня стало відомо, що ввечері у лікарні помер 55-річний депутат із села Березники Віктор Пряділя. Про його загибель розповів журналіст Віталій Глагола. Спочатку йому ампутували ногу через підрив гранат. Він перебував у реанімації, але лікарям не вдалося врятувати його життя.