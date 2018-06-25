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Держава має розробити програму захисту та соціалізації для ромів, – ромський правозахисник

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Держава має розробити програму захисту та соціалізації для ромів
Держава має розробити програму захисту та соціалізації для ромів / m.znaj.ua

Вбивство відбулося через нашу бездіяльність та халатність до тих людей, які знаходяться в критичному стані. У Львові знаходиться багато ромів. Щоб уникнути вбивства, ми могли б створити якусь програму, щоб опрацювати з цими людьми, поставити їх на якийсь облік. Варто було провести розмову з людьми, які виїхали з Закарпаття в інші області.

Про це в ефірі 24 каналу розповів ромський правозахисник Мирослав Горват.

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За його словами, сьогодні за підрахунками організацій, близько тисячі людей виїжджають за межі Закарпатської області по території України в пошуках роботи. Їхній основний заробіток – збір заліза. Вони здавали його у Львові, заробляючи 100-150 гривень для того, аби вижити.

Залякування і загалом страшні речі з ромами відбуваються давно. Спочатку ходили з сокирами, потім в масках, балаклавах. А тепер вночі, коли люди спали, напали з ножами та зарізали. Різали всіх – від жінок до дітей. Жінка захищала свою дитину, то їй повністю порізали спину. Про це жахливо говорити,
– сказав Горват.

Він також зазначає, що вони виїжджають на Львів не тому, що їм так хочеться, а тому, що у них немає можливості харчуватися. Якщо є такі роми, які крадуть, торгують наркотиками, то їх треба спіймати, закрити і дати їм найбільший термін покарання. Закон є один для всіх. Однак не всі роми крадуть та роблять злочини.

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"Сьогодні близько 80 людей вийшли на вулицю з мітингом "Ні расизму". До нас вийшов Геннадій Москаль. Було також багато журналістів, ми разом обговорювали питання расизму. Його не може бути, адже ми всі громадяни України. Нас не варто сприймати як чужих. Закарпаття – це мультинаціональний край, тут дуже багато національностей. За ромів немає кому постати", – наголосив ромський правозахисник Мирослав Горват. 

Відео випуску програми "Pro новини" за 25 червня 2018

Нагадаємо, у суботу ввечері, 23 червня, у лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. Внаслідок інциденту 1 людина загинула, ще 4 травмовані. Зловмисників вже затримала поліція, їм загрожує покарання на термін від 15 років до довічного ув'язнення.

Теги: Новини України Роми Новини Львова Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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