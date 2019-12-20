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      Держава може припинити відшкодування ПДВ великим промпідприємствам

      59 Читать новость на русском
      Промислові підприємства / dniprorada.gov.ua

      Держава може припинити відшкодування ПДВ ряду великих промислових підприємств.

      Про це Мінпрому повідомило обізнане джерело в Державній податковій службі.

      Як відомо, днями міністр економіки України Тимофій Милованов заявив про намір підписати з представниками промисловості меморандум, в якому будуть зафіксовані основні проблеми промпідприємств і шляхи їх вирішення. При цьому міністр висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

      Також Милованов раніше оцінив очікуване падіння промислового виробництва в Україні в поточному році на рівні 0,6%. За даними Держстату, в жовтні спад в промисловості склав 5%, а виплавка сталі на українських металургійних підприємствах падає з вересня поточного року.

      За оцінками експертів ринку, для подолання кризи в промисловості державі в першу чергу необхідно не посилювати тарифну і рентну політику, а також підвищити пропускну здатність "Укрзалізниці", яка в останні місяці не може вирішити проблему своєчасного транспортування експортних вантажів в напрямку портів і західного кордону. Ще одним важливим питанням є своєчасне відшкодування ПДВ для підприємств, що відвантажують левову частку своєї продукції на експорт.

      Варто зазначити, що протягом останніх років держава справно відшкодовувала ПДВ великим промисловим підприємствам. Різке припинення відшкодування ПДВ може вкрай негативно позначитися на їх роботі і привести до дестабілізації української економіки.

      В першу чергу від невідшкодування ПДВ постраждають підприємства гірничо-металургійного комплексу, які відправляють на експорт понад 80% виробленої ними продукції. Сьогодні висока вартість сировини і низькі ціни на кінцеву продукцію не дають можливості металургійним підприємствам мати істотні фінансові резерви.

      Криза на підприємствах ГМК автоматично спричинить за собою виникнення проблем у суміжників. Зокрема, це призведе до затягування і невиплати грошей за раніше укладеними контрактами і зривів договірних зобов'язань перед підрядними організаціями.

      У свою чергу для промислових міст найбільшою кризою може стати несвоєчасна виплата заробітних плат, а в перспективі і повне припинення виплат. У свою чергу це призведе до невиплату податків, утримуваних з зарплат, тобто проблеми з виплатою пенсій і зарплат працівників бюджетної сфери.

      Як відомо, вчора ЗМІ повідомили про те, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити ряд витрат до кінця року.

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      Теги: Податки Тимофій Милованов Металургія
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