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      Держборг України у листопаді одночасно і зріс, і зменшився: деталі

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      Як змінився державний борг України у листопаді 2019 року

      У листопаді було зафіксоване цікаве економічне явище, коли державний борг України знизився, але у доларовому еквіваленті навпаки зріс. Це стало можливим через відчутне зміцнення української гривні.

      Якщо рахувати у гривнях, то державний борг України знизився на 2,67%, повідомляє Кабінет Міністрів України.

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      У цей же час у доларовому еквіваленті держборг зріс на 1,2%. Загальна сума боргу України становить 1 трильйон 990 мільярдів гривень або 82 мільярди 830 мільйонів доларів США.

      З початку року державний борг у гривні зменшився на 8,19%, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 5,75%. Коливання суми державного боргу викликано, зокрема, укріпленням національної валюти.

      В листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу склали 19,8 мільярдів гривень, а його обслуговування – 16,8 мільярда гривень.

      Що відомо про борги України?У 2019-2021 роках Україні потрібно буде виплачувати близько 6 мільярдів доларів щороку. Але 2019 рік – найкритичніший, тому що залучати зовнішнє фінансування під час післявиборчих перипетій дуже складно – інвестори через невизначеність не готові давати гроші.

      З усіх виплат значна частка, більше половини – офіційним кредиторам: МВФ, Євросоюз, США, і дефолт за цими зобов'язаннями в принципі неможливий. Ще один момент – понад дві третини усіх виплат необхідно буде здійснити через бюджет, який немає таких ресурсів, як Центробанк.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України держборг Гривня Долар-Гривня Долар Курси валют Кабінет Міністрів України
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