Держдеп має звітувати про допомогу Росії від Китаю: у США підтримали законопроєкт

Палата представників США ухвалила законопроєкт, згідно з яким Держдеп має звітувати про дії Китаю щодо Росії. Американські політики вважають, що альянс Пекіна та Москви становить велику загрозу.

Державний департамент США має надсилати такі звіти періодично. Автором законопроєкту став конгресмен-республіканець Енді Барроу.

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Альянс Росії та Китаю становить загрозу США та союзникам

Альянс Китаю та Росії становить загрозу США та нашим союзникам. Я представив законопроєкт, який зобов'язує Держдепартамент США надавати Конгресу постійні звіти з докладним описом підтримки Китаєм Росії,

– пояснив Барроу.

Напередодні Палата представників підтримала ініціативу Барроу. Тепер слово – За Сенатом, куди вже передали документ.

Зазначимо, що 28 квітня Палата представників має голосувати за ленд-ліз. Це дозволить Вашингтону значно пришвидшити та покращити поставки озброєння в Україну.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії в Україні: коротко

Китай заявляє, що виступає за мирне врегулювання воєнного конфлікту в Україні.

В МЗС країни повідомили, що держава не зацікавлена в початку третьої світової війни.

При цьому Пекін виступає проти введення санкцій проти Росії, мовляв, це ситуацію не вирішить.

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