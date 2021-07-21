Не вирішить проблему агресії Росії, – Держдеп про участь США в нормандському форматі

Дерек Шолле заявив, що участь США в нормандському форматі не допоможе вирішити проблему агресії Росії. Він запевнив, що Штати хочуть підтримати переговорний процес та зупинити Кремль.

Речник Держдепартаменту США відповідну заяву зробив під час інтерв'ю. Політик 21 липня перебуває з візитом в Україні.

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На даний момент, я вважаю, участь США в нормандському форматі, – це, напевно, не те, що допоможе вирішити проблему,

– заявив речник.

Він також пояснив, що проблемою є Росія. Адже вона "агресор, той, хто створює проблеми".

Дерек Шолле додав, що вони хочуть "підтримати переговорний процес і змусити Росію припинити те, що вона робить". Він також додав, що Джо Байден "чітко доніс" це до Володимира Путіна під час зустрічі.

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Речник заявив, що це буде темою майбутньої зустрічі президентів (України і США – 24 канал).

"Прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості та надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе", – заявив речник.

Нормандський формат: останні новини

Під час зустрічі з Ангелою Меркель президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб США допомогли у питанні мирного врегулювання на Донбасі. Це буде у нормандському форматі, якщо учасники будуть "за", або це буде в іншому форматі.

4 липня спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Єрмак і Нуланд обговорили залучення США до нормандського формату. Він заявив, що результати знатимуть наприкінці липня.

14 липня Андрій Єрмак заявив, що зустріч "нормандської четвірки" для врегулювання ситуації на Сході може відбутися вже найближчим часом. Німеччина, Франція та Україна мають говорити "єдиним голосом". Однак точну дату не назвав.