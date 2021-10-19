Держдеп США почав розслідування припинення Байденом операції в Афганістані

Держдепартамент США проведе розслідування щодо Афганістану. Зокрема щодо припинення Джо Байденом військової місії в країні.

Розслідування стосуватиметься кількох питань. Про це виданню стало відомо від представників Держдепартаменту та Конгресу, а також з отриманих документів.

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Держдеп проведе розслідування щодо завершення місії США в Афганістані

Держдепартамент США розпочинає низку розслідувань щодо припинення дипломатичних операцій адміністрації Байдена в Афганістані. Про це Генеральний інспектор Держдепу Діана Шоу вже повідомила Конгрес. Зокрема мовиться про низку "наглядових проєктів", що стосуються припинення військових і дипломатичних місій США в Афганістані.

Видання написало, що розслідування стосуватиметься:

програм видачі Штатами спеціальних іммігрантських віз для жителів Афганістану;

надання афганцям статусу біженців;

а також щодо екстреної евакуації співробітників американського посольства в Кабулі.

Окрім того, про початок розслідування також повідомили комітети юрисдикції Держдепу. Адже дії вимагають координації всієї спільноти Генерального інспектора.

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