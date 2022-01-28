Держдеп США пригрозив Росії "швидкою відповіддю" у випадку розміщення військ на Кубі

У Вашингтоні відреагували на можливість розміщення Росією військ на Кубі. Там наголосили, що відповідь США буде швидкою.

Про те, як США реагуватимуть на російські війська на Кубі, під час брифінгу розповів представник Держдепартаменту Нед Прайс.

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Як США реагуватимуть на війська Росії на Кубі

Представник Держдепу наголосив, що наразі інформація про можливість розміщення російських військ на території Куби стосується категорії "порожніх загроз". Тому він не розглядає гіпотетичні припущення.

Але, знову ж таки, якщо ми побачимо, що щось подібне втілюється в життя, то рішуче реагуватимемо,

– зазначив Прайс.

Він додав, що якщо у США побачать "рухи в цьому напрямку", то відповідь Вашингтона буде "швидкою та рішучою".

Заяви Москви про війська на Кубі: що відомо

Раніше заступник глави російського МЗС Сергій Рябков заявив, що якщо нібито на Москву чинитимуть тиск, вона "буде змушена" розмістити військову інфраструктуру в лояльних країнах Латинської Америки. Зокрема, мовилося про Венесуелу та Кубу.

Представник Росії говорив про це у контексті "гарантій безпеки": мовляв, якщо США не виконають вимоги Москви, доведеться вдаватися до інших кроків.

У Вашингтоні тоді пообіцяли відповісти на такі дії Кремля.

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