Ми чули слова, чекаємо дій, – Держдеп США про відведення військ Росії від України

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У Держдепі США заявили, що чули про те, що Росія має намір відвести війська від кордонів України. Однак у Вашингтоні наголосили, що стежитимуть за діями Кремля.

Джерело:

Держдепартамент США

Інформацію про відведення російських військ прокоментував у четвер, 22 квітня, речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.

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У Держдепартаменті будуть стежити за діями Росії

Ми чули заяву Росії про те, що вона почне виводити війська з кордону України. Як я вже говорив, ми чули слова. Я думаю, що ми будемо чекати дій. США продовжуватимуть стежити за ситуацією,
– сказав Прайс.

За словами речника, США для цього координуватимуться з українськими чиновниками, а також союзниками та партнерами. 

"Під час взаємодії з російським урядом ми чітко заявили, що йому потрібно утриматися від ескалації та негайно припинити всю свою агресивну діяльність в Україні та навколо неї, включаючи нещодавнє військове скупчення в окупованому Криму та на кордоні України та намір блокувати конкретні судна в частинах Чорного моря", – додали в Держдепартаменті. 

Там вкотре наголосили, що підтримують незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. 

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Війська Росії біля кордонів України / Інфографіка 24 каналу