Держдепартамент США засудив затримання Протасевича в Мінську

На дії режиму Лукашенка і затримання білоруського журналіста і активіста Романа Протасевича зреагували США. Там зазначають: Білорусь поставила під загрозу життя понад 120 людей заради тиску на ЗМІ.

У Державному департаменті США різко засудили події, що сталися із літаком, у якому летів Роман Протасевич. Там зазначають: рейс був призначений між двома країнами Євросоюзу і зазнав вимушеної переадресації.

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На борту були громадяни США

Такі дії із літаком загрожували життю і безпеці понад 120 людей, заявляють у США. Постраждати зокрема могли і їхні громадяни.

Цей шокуючий акт, здійснений режимом Лукашенко, поставив під загрозу життя понад 120 пасажирів, зокрема громадян США,

– йдеться у заяві Держдепу.

Також у Держдепартаменті США зазначають, що причетність білоруських служб безпеки і використанні військових літаків для супроводу літака Ryanair викликають серйозну стурбованість і вимагають повного розслідування.

Після 8-годинного перебування у Мінську літак таки доправили у Вільнюс . Втім, опозиція стверджує, що на його борту "забракло" 6 пасажирів. Серед них може бути зокрема Роман Протасевич і його дівчина.

Надзвичайна і вповноважена пані посол Білорусі у США Джулі Фішер також гостро засудила затримання літака. Вона зазначала, що такими діями Білорусь псує свою репутацію і все більше ізолюється від світу.

Нестримні зусилля Лукашенка ув'язнити та змусити мовчати політичних ворогів шкодять народові країни, її міжнародній репутації, а також економіці,

– написала Фішер у твітері.

Різкий осуд діям режиму Лукашенка вже висловили ЄС, Канада і НАТО. Світові лідери закликали Білорусь негайно звільнити журналіста. Україна назвала інцидент черговою атакою на свободу слова.

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