"Держпереворот", якого не було: у Зеленського пояснили, що відбулося

Володимир Зеленський заявив, що 1 грудня в Україні нібито готують держпереворот, в який намагаються втягнути Ріната Ахметова. Того дня на Банковій і справді пройшла акція протесту. В Офісі Президента пояснили, як сприймають те, що відбулося.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що "запит на класичну вуличну політику завжди привертає масову увагу суспільства у дуже особливих випадках". Однак тепер цього не відбулося.

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У Зеленського прокоментували "держпереворот", який не відбувся

Подоляк наголосив, що завжди є певні групи в суспільстві, які виходять під органи влади, щоб висловити своє невдоволення чи підтримку щодо певних питань.

Але цієї середи (1 грудня – 24 канал) на Майдані ми побачили зовсім іншу картинку – відверто політтехнологічне намагання окремих політиків та організацій "розкрутити" вуличну активність,

– зазначив радник глави ОП.

На його думку, це робили, аби легітимізувати претензії на владу. "Штучність такої "розкрутки" стала завчасно цілком зрозумілою для звичайних людей, тому учасників акції було настільки мало", – додав Подоляк.

Він заявив, що Зеленський натомість зробив чесний і ефективний крок – "заговорив безпосередньо із суспільством про те, хто стоїть за усіма цими штучними намаганнями вивести політику в Україні на вулицю".

Мовляв, суспільство бачить це поєднання інтересів – олігархів, "відставників" різного рівня, які мріють знову повернутись у крісла, та російської влади, яка із задоволенням використає будь-яку внутрішню дестабілізацію в Україні на свою користь. Подоляк вважає, що інтереси політичних та економічних діячів, які намагаються зробити ставку на протести, цілком очевидні.

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