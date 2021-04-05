Викрадення Чауса: у Держприкордонслужбі не знають, чи перетинав суддя український кордон

У МВС Молдови запевняють, що організатори викрадення українського судді Миколи Чауса виїхали в Україну. Однак у Держприкордонслужбі не знають, чи перетинав Чаус кордон.
Джерело:"РБК-Україна"
Такої інформації наразі немає. Про це заявив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
До теми Організатори листувалися українською: перші подробиці у справі викрадення Чауса
Зазначу, що згідно з законодавством ми не в праві розголошувати інформацію про перетин кордону третім особам,
– зауважив Демченко.
Додамо, міністр внутрішніх справ Молдови зауважив, що організатори злочину листувалися українською мовою. До речі, одного підозрюваного вже затримали, він не є громадянином Молдови.
Викрадення судді Чауса: що відомо
- Екссуддю Дніпровського районного суду Києва викрали 3 квітня у центрі Кишинева.
- Цей момент потрапив на відео, яке згодом опублікували у мережі очевидці.
- Президентка Майя Санду назвала викрадення Чауса неприпустимим та доручила правоохоронцям з'ясувати обставини.