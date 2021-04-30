Держсекретар США приїде в Україну та зустрінеться з Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну після саміту G7 у Великій Британії. Його офіційний візит у Київ запланований на 5 – 6 травня.
Джерело:Держдеп США
Таку інформацію оприлюднили на сайті Державного департаменту США. Блінкен проведе у Києві низку важливих зустрічей.
Важливо США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп
Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами, а також з громадськими активістами.
Він підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії з боку Росії,
– наголосили у Держдепі.
Там також додали, що Блінкен заохочуватиме подальший прогрес у реалізації програми інституційних реформ, зокрема – щодо боротьби з корупцією.
"Саме це є ключем до забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього", – зазначили в американському відомстві.
Ймовірно, що перебуваючи в Україні, Блінкен зможе обговорити деталі ймовірної зустрічі Зеленського та Байдена у 2021 році.Цікаво! Блінкена пов'язує з Україною родинне коріння. Він часто згадував, що його родичі жили у Києві перед тим, як переїхали у США.
Останні заяви Держдепу США щодо України
- У Держдепі зауважили, що вкрай стурбовані рішенням Кабміну щодо кадрових змін у "Нафтогазі". Такі кроки там назвали зневагою до чесних та прозорих корпоративних практик.
- Раніше у відомстві запевнили, що США підтримують "Кримську платформу" – мирну ініціативу України щодо деокупації півострова. Там готові приєднатися до неї.
- Відреагували у Держдепі й на відведення російських військ від кордонів України. "Ми чули слова, тепер чекаємо дій", – пояснив речник відомства.