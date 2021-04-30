Держсекретар США приїде в Україну та зустрінеться з Зеленським

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Україну після саміту G7 у Великій Британії. Його офіційний візит у Київ запланований на 5 – 6 травня.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Державного департаменту США. Блінкен проведе у Києві низку важливих зустрічей.

Важливо США продовжать підтримувати Україну летальною зброєю, – Держдеп

Блінкен зустрінеться з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Кулебою, іншими офіційними особами, а також з громадськими активістами.

Він підтвердить непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії з боку Росії,

– наголосили у Держдепі.

Там також додали, що Блінкен заохочуватиме подальший прогрес у реалізації програми інституційних реформ, зокрема – щодо боротьби з корупцією.

"Саме це є ключем до забезпечення демократичних інститутів України, економічного процвітання і євроатлантичного майбутнього", – зазначили в американському відомстві.

Ймовірно, що перебуваючи в Україні, Блінкен зможе обговорити деталі ймовірної зустрічі Зеленського та Байдена у 2021 році.

Останні заяви Держдепу США щодо України

У Держдепі зауважили, що вкрай стурбовані рішенням Кабміну щодо кадрових змін у "Нафтогазі". Такі кроки там назвали зневагою до чесних та прозорих корпоративних практик.

Раніше у відомстві запевнили, що США підтримують "Кримську платформу" – мирну ініціативу України щодо деокупації півострова. Там готові приєднатися до неї.

Відреагували у Держдепі й на відведення російських військ від кордонів України. "Ми чули слова, тепер чекаємо дій", – пояснив речник відомства.