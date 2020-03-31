Як облаштувати маленьку кухню, щоб помістилось все необхідне: корисні поради

Маленькі кухні будуть проблемою для усіх мешканців будинку. Адже на кількох квадратних метрах треба знайти місце для кухонного приладдя, техніки та мийні засобів. Які облаштувати кухню, щоб помістилось все необхідне – читайте в матеріалі.

Навіть на найменшій кухні завжди залишається багато місця, яке не використовується.

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Як правильно облаштувати маленьку кухню

Місце під раковиною



Можна використати усю вільну площу під раковиною / фото: Так просто

Ледь не на кожній кухні під раковиною ставлять смітник. Проте навіть в такому випадку там лишається вільне місце.

Найкращим варіантом буде поставити там спеціальні кронштейни, щоб розмістити мийні засоби.

Полички



Металеві кошички допоможуть зекономити місце всередині / фото: Так просто

Щоб збільшити корисну площу в кухонних шафках, хорошим варіантом буде розміщення там металевих кошиків.

Вікно



Вікно над раковиною можна обрамити поличками / фото: Так просто

Якщо на кухні є вікно, то часто по боках є місце, яке пустує. Виправити це можна, додавши там полички по вертикалі.

Банки



Такі кошички можна зробити і власноруч / фото: Так просто

Часто на кухні накопичуються металеві баночки, які теж займають багато місця в шафках. Щоб вирішити цю проблему, купіть спеціальний тримач.

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Магніти



Хороший варіант для економії простору /фото: Так просто

Щоб спеції завжди були під рукою, їх можна розмістити прямо під рядом верхніх кухонних шафок. Для цього треба приклеїти магніти до баночок, а також до самих меблів.

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