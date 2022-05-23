У Десні внаслідок авіаудару окупантів загинули 87 людей, – Зеленський

Росія завдала ракетного удару по селищі Десна ще 17 травня. Внаслідок удару загинуло 87 осіб.

Президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Це був онлайн-виступ, повідомляє 24 канал.

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Під час спілкування з присутніми у Володимира Зеленського списали про те, яким він бачить майбутнє України. Український президент заявив, що це буде майбутнє, в якому не буде 87 людей. Всі вони загинули внаслідок ракетного удару по селищі Десна, що на Чернігівщині. Саме в цьому селищі розміщений один з навчальних центрів української армії.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика, сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих. А ви знаєте, що таке життя. Життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей уже буде майбутнє України", – заявив Володимир Зеленський.

Зеленський заявив, що його кожен ранок починається з того, скільки людей втратила за ніч Україна через війну, яку розпочала Росія.

Ракетний обстріл Десни

Вранці 17 травня по селищу Десна у Чернігівській області було завдано ракетного удару. Близько 5 години ранку з російських літаків було випущено чотири ракети, дві з яких влучили у будівлі.

Що саме це за будівлі – не повідомляється. Цілком ймовірно, що це були військові казарми навчального центру, де перебували українські захисники. Тож загиблими можуть бути саме українські воїни.

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В той же день рятувальники повідомили, що виявили під завалами тіла 8 загиблих. Ще 12 осіб було поранено. Згодом кількість загиблих зросла до 11 осіб, однак рятувальні та пошукові роботи тривали й надалі.

Коли був ракетний удар по Десні, 17 травня російські окупанти обстріляли й Львівську область. Три ракети було збито силами протиповітряної оборони поблизу Львова. Однак одна ракета таки пошкодила залізничну інфраструктуру в Яворівському районі, неподалік від кордону з Польщею. Тоді обійшлося без жертв.

Дивіться відео наслідків ракетного удару по Десні