Десятиріччя у владі бути не збираюсь, але і Путіну не дамо, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що не збирається десятиріччями бути у владі. Він наголосив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори, де народ обере нового президента.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.

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Зеленський висловився про вибори

Зеленський наголосив, що у 2019 році за нього проголосувало 73% українців, а тому є легітимним президентом України. Крім того, парламент також обрав народ нашої країни.

Однак Зеленський зауважив, що не планує десятиліттями залишатися при владі.

Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо",

– наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори, і народ нашої країни обере нового президента.

До слова, нещодавно КМІС опублікував актуальні рейтинги Володимира Зеленського. Згідно з актуальними опитуваннями, чинного президента України підтримують 57% українців. Ба більше, порівняно з груднем 2024 року рейтинг Зеленського зріс.

Раніше Дональд Трамп стверджував, що Зеленський має дуже низький рівень підтримки. За його словами, чинний президент України буцімто має лише 4% довіри.