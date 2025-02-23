Десятиріччя у владі бути не збираюсь, але і Путіну не дамо, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що не планує десятиріччями залишатися при владі й після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори.
- Зеленський наголосив, що не дозволить Путіну бути при владі в Україні.
Володимир Зеленський наголосив, що не збирається десятиріччями бути у владі. Він наголосив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори, де народ обере нового президента.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції.
До теми Будемо якось жити, – Зеленський відверто пояснив, як відреагував на слова Трампа про "диктатора"
Зеленський висловився про вибори
Зеленський наголосив, що у 2019 році за нього проголосувало 73% українців, а тому є легітимним президентом України. Крім того, парламент також обрав народ нашої країни.
Однак Зеленський зауважив, що не планує десятиліттями залишатися при владі.
Десятиріччями бути у владі не збираюся, але і Путіну бути у владі в Україні не дозволимо",
– наголосив Зеленський.
Він також зауважив, що після закінчення воєнного стану в Україні відбудуться вибори, і народ нашої країни обере нового президента.
До слова, нещодавно КМІС опублікував актуальні рейтинги Володимира Зеленського. Згідно з актуальними опитуваннями, чинного президента України підтримують 57% українців. Ба більше, порівняно з груднем 2024 року рейтинг Зеленського зріс.
Раніше Дональд Трамп стверджував, що Зеленський має дуже низький рівень підтримки. За його словами, чинний президент України буцімто має лише 4% довіри.