Десятки ракет летіли з різних напрямків, – Повітряні сили про масовану атаку по Україні
21 вересня 2023, 09:26Читать новость на русском
21 вересня російські загарбники атакували Україну десятками ракет. Вони запустили їх з різних напрямків.
Незабаром стане відомо, скільки всього було збито ворожих цілей. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Ігнат прокоментував масовану атаку по Україні
Речник командування Повітряних сил ЗСУ закликав дочекатися остаточного підрахунку, коли буде відомо, скільки всього ракет було збито.
Десятки ракет сьогодні атакували нашу територію зі стратегічної авіації. Близько 10 літаків Ту-95МС завдали цього удару в кілька хвиль. З різних напрямків рухалися ракети. У багатьох областях працювала ППО,
– зауважив Ігнат.
Що відомо про ранковий обстріл України 21 вересня
- Рівненщина зазнала декількох ракетних ударів: є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. В ОВА повідомили, що також постраждала СТО і 5 автівок, які знаходилися на її території. Обійшлось без жертв. Частина Рівненського району без електроенергії.
- Сили ППО сьогодні збили 4 крилаті ракети, які летіли на Львівщину, повідомив Андрій Садовий.
- Близько 6:00 ранку росіяни завдали удару 6-ма ракетами, попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Поранено 3 людей.
- У Черкасах прилетіло біля будівлі готелю: виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку. Постраждало 7 людей та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 людину.
- У Києві внаслідок падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загоряння. На жаль, є постраждалі: 7 людей, зокрема дитина.
- На Київщині внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено.
- У Львівській області ворог завдав удар по промисловій зоні, є руйнування та загоряння.
- Згодом у Повітряних силах повідомили, що вночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району західніше Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.