Росіяни атакували продуктовий супермаркет та розподільчий пункт із цивільними об'єктами неподалік Харкова. У селищі Васищеве рятувальники протягом доби ліквідовували пожежу четвертого ступеню складності.

Площа пожежі становила 20 000 квадратних метрів. Усередині все згоріло дощенту, зокрема й продукти. Про це розповіла в ефірі 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Свідок розповів деталі влучання в підприємство

На момент удару працівники перебували на перерві. З одного боку, це врятувало багатьох від загибелі, з іншого – їдальня та побутові приміщення розташовувалися в тих самих будівлях. Унаслідок удару загинув охоронець, ще 5 людей зазнали поранень.

Головний інженер розбитого підприємства Сергій Молчанінов на момент атаки перебував на даху цих будівель. Він дивом лишився живим і неушкодженим.

Вибуховою хвилею мене відкинуло. Я вже отямився на даху. Ні гуркоту, ні свисту, нічого не було – раптом бах, і все. Сидів охоронець, який знаходився в тому ж складі, і раптово постраждав. Шок, осколок пройшов крізь одяг – він показував,

– розповів Сергій Молчанінов.

Сергій перевіряв, чи не протікає дах – як із технічних причин, так і через попередні обстріли. Адже Васищево – це територія, яку наприкінці травня та в червні росіяни інтенсивно обстрілювали, знищивши майже всі цивільні підприємства, зокрема й склади.

За попередніми даними, ворог завдав удару з установок С-300 або С-400. Вибухотехніки наразі встановлюють точний тип озброєння – це може зайняти кілька днів.

Росіяни знищують бізнес регіону

Це був виключно цивільний об'єкт. Водночас російські Telegram-канали вже почали поширювати відео моменту влучання та заявляти, нібито на території зберігалися дрони чи інше військове обладнання, а сам об'єкт був пов'язаний із Збройними Силами України.

Це цивільне підприємство, жодних військових об'єктів поруч немає, військових на цьому підприємстві немає. Це знову ж таки просто знищення нашого бізнесу, це просто терор нашого місцевого населення,

– зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Троє надзвичайників постраждали саме під час гасіння пожежі.

"Ця пожежа четвертого класу складності – одна з найтяжчих. Велика площа загоряння та швидке поширення полум'я значно ускладнюють її ліквідацію. Однак вживаються всі необхідні заходи для повного гасіння", – розповів керівник ГУ ДСНС у Харківській області Артем Астахов.

У Васищевому було зосереджено чимало цивільних підприємств різного профілю. Більшість із них або знищені, або серйозно пошкоджені. Робочі місця зникають, ситуація ускладнюється. Деякі підприємства разом із колективами змушені переїжджати за межі Харківської області – до Центральної чи Західної України.

Внаслідок таких ударів саме Харків втрачає робочі місця. Удари з комплексів С-300 і С-400 останнім часом стали рідкістю для регіону. Зараз, як і в інших областях, частіше застосовуються атаки безпілотниками.