Техніки в окупантів стало менше: деталі свіжої "бавовни" в Бердянську

Пожежі та вибухи стали звичним явищем для російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України. Водночас ворог вигадує все нові й нові нісенітниці замість того, щоб визнати власну поразку.

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукало розповів 24 Каналу про крайню "бавовну" в окупованому Бердянську. Зазначимо, що, ймовірно, вогонь палав на одному із підприємств, де дислокувалась ворожа техніка.

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"Те, що зараз окупанти говорять про те, що у них нібито промислове сміття горить це щось нове. Адже раніше росіяни брехали, буцімто спалахнув очерет. Це, мабуть, у них новий "тренд" з'явився", – мовив заступник голови Бердянської райради.

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Сильно палало

Мова іде, як зазначив Дудукало, про Бердянський завод шляхових машин, який вже тривалий час не працював на повну потужність. Його окупанти почали використовувати як ремонтну базу для своєї техніки. Раніше була інформація про те, що там розташовувалося близько 30 ворожих танків, які були на ремонті. Також окупанти там ремонтують колісну й гусеничну техніку.

Нещодавно Бердянська партизанська армія опублікувала фотографії зсередини одного з цехів, де було видно ворожу техніку. Від місцевих була інформація, що її переважно вночі завозять й вивозять через ворота.

Росіяни стверджують, що "задимлення" виникло без "бавовни". Можливо, не дотримуються правил безпеки чи знову палять необережно,

– зазначив заступник голови Бердянської райради.

Однак місцеві повідомляли, що там сильно горіло й палало. Сподіваємося, що це була саме ця ремонтна база, де перебувало кілька одиниць техніки загарбників.

"Але сталося, як сталося. На щастя, техніки, а може й окупантів в Бердянському районі стало менше", – підсумував Дудукало.

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