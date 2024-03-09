Не повинні створювати цілі для Путіна, – голова МЗС Британії про відправлення військ до України
Джерело:Sueddeutsche Zeitung
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон висловився щодо нещодавньої ініціативи французького лідера Еммануеля Макрона, який запропонував введення військ НАТО в Україну. Вочевидь британському посадовцю така ідея не сподобалася.
Під час інтерв'ю Девід Камерон виступив проти відправлення західних військ до України. Голова МЗС Великої Британії не підтримує введення бійців НАТО на українську територію навіть з метою тренувальних місій.
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Не мають створювати мішень
Девід Камерон, відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним відкидати ймовірність відправлення військ до України в поточній ситуації, дав зрозуміти, що подібну ідею він не підтримує.
Очільник британського МЗС стверджує, що так звані тренувальні місії краще проводити за межами України. Водночас він зазначив, що у Великій Британії вже було підготовлено близько 60 тисяч солдатів.
За його словами, розміщення іноземної місії в нашій державі лише створить мішені для Росії.
Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна,
– додав Камерон.
Що цьому передувало: головне
- Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, під час розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Ба більше, наявність такої дискусії в НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на українській території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- За словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мовиться не про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Однак генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і те, що після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.