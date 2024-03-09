Не повинні створювати цілі для Путіна, – голова МЗС Британії про відправлення військ до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон висловився щодо нещодавньої ініціативи французького лідера Еммануеля Макрона, який запропонував введення військ НАТО в Україну. Вочевидь британському посадовцю така ідея не сподобалася.

Під час інтерв'ю Девід Камерон виступив проти відправлення західних військ до України. Голова МЗС Великої Британії не підтримує введення бійців НАТО на українську територію навіть з метою тренувальних місій.

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Не мають створювати мішень

Девід Камерон, відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним відкидати ймовірність відправлення військ до України в поточній ситуації, дав зрозуміти, що подібну ідею він не підтримує.

Очільник британського МЗС стверджує, що так звані тренувальні місії краще проводити за межами України. Водночас він зазначив, що у Великій Британії вже було підготовлено близько 60 тисяч солдатів.

За його словами, розміщення іноземної місії в нашій державі лише створить мішені для Росії.

Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна,

– додав Камерон.

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