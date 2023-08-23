"Червоні лінії виявилися не лініями": ексглава ЦРУ назвав, що може надавати Росії впевненості

Правильне стримування ворога базується на двох принципах – оцінка агресором потенціалу й бажання його застосувати. Через те, що світ адекватно не відреагував на певні події, це нівелювало сприйняття агресора.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив генерал армії США у відставці та колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Він пояснив, що може викликати впевненість Росії у власних силах.

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Чому "червоні лінії" не спрацювали

Петреус заявив, що реакція на вторгнення у Грузію, Крим та Донбас, події у Сирії – ці всі "червоні лінії виявилися взагалі не лініями". Також колишній глава ЦРУ пригадав, що дії Китаю у Південнокитайському морі теж не мали адекватної реакції. На думку Петреуса, все це нівелювало сприйняття агресора.

На повномасштабне вторгнення Росії могло вплинути виведення військ США з Афганістану, яке ексочільник ЦРУ називає "геть не блискучим". Також у Кремлі нехтували тим, як з допомогою НАТО змінилися ЗСУ від 2014 року.

"З огляду на це все Путін вирішив, що США та країни НАТО не будуть реагувати на вторгнення Росії в Україну. Він дуже сильно помилився, і це була не єдина його серйозна помилка. Він думав, що швидко захопить Київ, замінить Зеленського на проросійського політика і так далі", – наголосив Петреус.

Ексклюзивне інтерв'ю з генералом армії США Девідом Петреусом вийде на сайті та ютубівже

За словами колишнього глави ЦРУ неадекватна реакція країн Заходу на порушення червоних ліній може надавати впевненості агресору. Петреус підкреслив, що у такому випадку мовиться не лише про Росію, а й про інші потенційні конфлікти, які можуть виникнути у світі.

Так, неадекватна реакція на події у світі може викликати впевненість Росії у власних силах, і це потрібно пам'ятати, коли ми говоримо про інші потенційні конфлікти у світі. І, щоб бути чесним, уряд США та Конгрес, так само як і головні члени НАТО та країни Заходу, розуміють, що жоден потенційний агресор не повинен недооцінювати наших реальних сил, або нашу волю до їхнього застосування,

– заявив він.

Ексглава ЦРУ порівняв червоні лінії та адекватну реакцію з бійкою – її краще відвернути, ніж почати, переконати потенційного агресора відступити й не робити небажаних дій.

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