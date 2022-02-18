Деякі країни "хочуть" нас у НАТО, але роблять все, щоб ми туди не потрапили, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про цинізм деяких членів НАТО. Мовляв, публічно вони заявляють, що хочуть, аби Україна приєдналася до Альянсу, а поза очі роблять усе, щоб цього не відбулося.

У своєму інтерв'ю президент прокоментував вимоги Росії щодо неприєднання України до НАТО. Він зауважив, що з Україною ніхто напряму це не обговорював чи тим паче не озвучував жодних погроз.

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Від Росії – жодних сигналів

Відповідаючи на питання щодо ультиматумів Росії, які стосуються членства в НАТО, глава держави наголосив, що Україна не отримувала жодних сигналів, жодних вказівок.

Ми ж самостійна країна. Тому наша реакція буде відповідною. Питання в тому, що в діалозі з іншими країнами Росія точно ставить питання про членство України в Альянсі,

– зауважив Володимир Зеленський.

При цьому зазвичай Росія ставить це питання або як умову, або як переговорну позицію. І навіть ніколи не приховує, що відверто проти того, аби Україна вступила в НАТО.

Не лише Росія проти України в НАТО

Президент наголошує, що для України така позиція Росії є неприйнятною. При цьому, за його словами, потрібно відверто один одному говорити, що щодо цього є різні позиції.

"Є ще позиція деяких інших країн, які кажуть: ми вам раді в НАТО. Але роблять все, щоб ми туди не дійшли. Тому ми обмежуємося друзями, тими, про кого ми точно знаємо, що вони за і точно підтримують", – заявив президент України.

Про кого може мовитися

Найбільш імовірним варіантом може бути сусідня Угорщина. Західна сусідка давно блокує нам вступ у НАТО та ЄС. Зокрема, через свої претензії щодо українського Закарпаття.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "один щ сусідів" заблокував нам вступ у кібер-НАТО. Згодом стало відомо, що це була саме Угорщина.

Також цікавою є поведінка Угорщини під час російської ескалації. Вона відмовилась від розміщення додаткових сил НАТО, а натомість заявила, що хоче говорити з Росією.

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