У деяких регіонах Казахстану ввімкнули інтернет

У Казахстані подекуди з'явився інтернет. Оператор "Казахтелеком" включив його в деяких регіонах. Серед них – охоплене протестами місто Актау.

Інтернету в Казахстані не було кілька годин. Оператор обмежив доступ до мережі по всій території країни.

До теми Вже кілька годин Казахстан без інтернету: рівень доступу до мережі – 2%

Організація Netblock інформувала, що станом на 5 січня рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.

Що відомо про перебої у зв'язку

Значні збої в роботі інтернету були ввечері 4 січня. Місцеві телеграм-канали стверджували, що влада навмисно глушить зв'язок.

Ба більше, у Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.

Що відбувається в Казахстані

3 січня у країні почались масштабні протести. Причиною називали зростання цін на газ. вийшли на протест через зростання цін на газ.

Влада погодилась знизити тарифи, але мітингарі висунули нові вимоги. Протести спалахнули з новою силою.

Наразі відомо, що внаслідок сутичок постраждали орієнтовно 500 людей. Крім того, вбили протестувальника. Також є жертви і серед силовиків.

На всій території Казахстану ввели режим надзвичайної ситуації.

Протести в Казахстані – дивіться відео 24 каналу: