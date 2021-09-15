Хлопець почав вдихати газ, щоб зняти відео для соцмереж. Разом із загиблим була його 14-річна дівчина та друзі.

Ця подія Для приколу в тіктоці: під Дніпром підліток надихався газом, його не врятували

Хотів завжди виділитись

Правоохоронці розслідують цю подію як нещасний випадок Також правоохоронці розповіли, що загиблий не мав проблем із законом і був із хорошої родини.

Це гарний хлопець, однак поводив себе він досить зухвало, можливо, намагався в такий спосіб якось продемонструвати свої здібності,

– сказала речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська.

Також про загиблого розповіли в гірничому ліцеї, куди він нещодавно вступив вчитися на зварювальника. Там розповіли, що хлопець завжди намагався якось виділитись. Проте це було радше перевагою характеру, оскільки він у всьому хотів брати участь.

Бабуся хлопця каже, що досі не може повірити в те, що трапилося. Вона бачила Миколу напередодні й тоді жодних хвилювань за його стан не було.

Причину загибелі ще встановлюють

Який саме газ вдихав підліток намагаються встановити судмедексперти. Це допоможе сказати, чому настала миттєва смерть. Лікарі обласного токсикологічного центру після трагедії зазначили, що експерименти з газоподібними речовинами вкрай небезпечні.

Мовляв, переважно відбувається асфіксійне удушення через брак кисню. Хлопець міг вдихнути пропан, бутан і велику кількість інших сумішей.

Найбільше результатів експертиз чекають у ліцеї, де навчався підліток. Там планують прочитати лекцію-попередження для усіх учнів.

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