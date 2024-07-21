Було б нам подарунком: чи наважаться росіяни форсувати Дніпро

У ворожих соцмережах інколи з'являються думки, що окупанти можуть спробувати форсувати Дніпро на Херсонщині. Тут є багато цікавих нюансів.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зауваживши, що він тихо мріє, аби окупантам дали такий наказ. Адже це абсолютно суїцидне завдання.

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Чи може Росія спробувати форсувати Дніпро на Херсонщині

Як наголосив Дикий, форсувати Дніпро з низького (лівого) берега на високий (правий) було б неймовірно складно. І втрати серед окупантів були б просто шаленими.

Це – суїцидне завдання. Якби його дійсно росіянам дали, то це було б найкраще, що ми могли очікувати. Це була б жорстока бійня окупантів. Їхні втрати були б величезними. А можливість висадитися в них на правий берег – нульова,

– сказав Дикий.

Тут навіть складно буквально доплисти на правий берег Дніпра. Нема чого й говорити про висадку та закріплення.

Окупант, який командує російськими десантниками Міхаїл Тєплинський, на жаль, поки що "не проявляв себе ідіотом". Тому навряд чи там підуть на такий крок. Але, якщо в Кремлі накажуть це зробити, то було б непогано. На цьому б кар'єра Тєплинського закінчилася б.

Чесно кажучи, мені дуже хотілося б, аби вони це спробували. Але, на жаль, їхні генерали вчаться на помилках. І останнім часом особливо дурних дій за ними не спостерігали. Не 2022 рік надворі,

– зауважив Дикий.