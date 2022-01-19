Диктатор повністю збожеволів, – Піонтковський порівняв Путіна зі Сталіним

Володимир Путін має схожість із Йосипом Сталіним. В них багато спільного у світогляді.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він пам'ятає багато деталей та атмосферу останніх днів життя Сталіна.

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Ситуація Путіна і Сталіна – аналогічна

Окрім цього, публіцист читав багато газет. Він впевнений, що Путін та Сталін – схожі між собою.

Там абсолютно аналогічна ситуація. Диктатор повністю збожеволів,

– наголосив Піонтковський.

Однак зараз, як він зауважив, суспільство має переваги. Тому зупинити главу Кремля легше.

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До речі, у квітні 2021 року українці назвали 10 постатей, які близькі до образу ідеального політика. У цей список увійшов Йосип Сталін.

Що Путін думає про Сталіна

У своїй "статті" Путін написав, що Сталіна є, за що звинувачувати. Але, мовляв, варто звернути увагу на "природу зовнішніх загроз".

Окрім цього, глава Кремля заявляв, говорити, що Сталін розв'язав війну – це нібито верх цинізму. Російський президент вважає, що викривати Радянський Союз і Сталіна нібито стає дуже модним.

Наприкінці травня 2021 року взагалі вирішили воскресити диктатора і створили так званий "центр Сталіна".

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