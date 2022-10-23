Пропагандист з RT закликав топити українських дітей: Кулеба жорстко відреагував

В ефірі телеканалу Russia Today диктор запропонував розправлятись з українськими дітьми. Міністр закордонних справ у відповідь на це запропонував негайно заборони усюди у світі роботу цього так званого медіа.

Російська пропаганда робить усе, щоб підживлювати ненависть росіян до Українців. Дивуватись звірствам окупантів на полі бою не варто, оскільки представники російських ЗМІ не приховуючи декларують, що потрібно катувати навіть дітей.

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Що сказав пропагандист в ефірі RT

Диктор російського телеканалу Антон Красовський запропонував просто топити українських дітей, якщо ті не хочуть, аби Україна була окупована Росією.

Прямо топити цих дітей. Де "Плине кача", прямо в Тисині – це наш метод. Сказали, що росіяни окупували Україну, – тоді прямо в річку з бурхливою течією,

– сказав Красовський.

Повне відео з висловлювання Красовського: дивіться уривок з ефіру RT

Реакція Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ одразу відреагував на цей маразм у своєму твітері. Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити мовлення пропагандистського телеканалу RT, де він ще працює.

Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиїй ви стороні, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду, нічого спільного зі свободою слова. Настав час заборонити RT у всьому світі,

– написав міністр.

Також він запевнив, що Красовський за своє висловлювання буде відповідати перед судом.

Де уже заборонили канал Russia Today

Російський телеканал уже заборонений у низці цивілізованих країн світу, зокрема у всіх країнах Європейського Союзу без винятку.

Звісно, що його робота недоступна Україні. Окрім того, від початку повномасштабного наступу – у Чорногорії.

Варте уваги – російська пропаганда продукує маразматичні заяви: дивіться відео