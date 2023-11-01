Не видно нічого: на тлі тривоги з Кримського мосту валить густий дим

Кримські пабліки публікують відео, на якому Керченській міст огорнув густий дим. Відповідний ролик з'явився на тлі повітряної тривоги, що вже декілька годин лунає на півострові.

Окупанти пишуть, що якісь ракети масово летять у сторону тимчасово окупованого півострова. Вони заявили, що нібито застосували димову завісу, щоб спробувати уберегти дорогоцінний міст.

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Знову якісь події в Криму

Близько 9:50 на Кримському півострові оголосили повітряну тривогу у зв'язку з загрозою ударів ракет. Пропагандистські пабліки пишуть про активність української авіації, яка є носієм Storm Shadow/SCALP.

Росіяни також вже стандартно перекрили Керченський міст. Окупанти публікують відео диму, що валить з незаконної забудови. Невідомо точно, що сталося, однак пропагандисти повідомляють дві версії: димова завіса або "навчання" під час тривоги. Повідомляється, що нібито димову завісу застосували й у Севастопольській бухті.

Очевидці пишуть, що чули роботу ППО. Кримські пабліки заявляють, нібито запущені ракети нібито не долетіли до півострова. Однак пізніше гауляйтер Севастополя написав, що російські військові ведуть вогонь по багатьом ракетами у різних регіонах півострова. Він радив місцевим перейти до укриття.

Дим валить з Кримського мосту: дивіться відео

Доля Керченського мосту