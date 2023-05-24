У ЗСУ прокоментували задимлення на Кримському мосту

Над Кримським мостом помітили дим. Окупаційна влада поспішила заявити, що нібито закрили рух на мосту через "учєнія".

Окупаційна влада не уточнила, які "учєнія" відбуваються на мосту. Інформацію 24 Каналу прокоментувала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Навіть якщо це навчання, то ми знаємо, чому їх треба навчити", – заявила речниця.

Що відбулось на Кримському мосту

У середу, 24 травня, у мережі почали поширювати фото та відео, на яких видно, як димить Кримський міст. Звичайно, російські окупанти почали доводити, що закрили рух на мосту, бо проводять "учєнія". Чому "навчалися" загарбники – не уточнили.

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов запевнив, що рух на мосту відновлять за кілька годин. Згодом російські телеграм-канали написали, що рух через Кримський міст відновили об 11 годині.

Задимлення на Кримському мосту: дивіться відео

Як димів Кримський міст: дивіться відео

Дим на Кримському мосту / Фото: російські телеграм-канали

Задимлення на Кримському мосту було видно з домівок / Фото: російські телеграм-канали

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