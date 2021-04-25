Димова завіса, – міністр оборони Швеції про відведення російських військ

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що відведення російських військ від українських кордонів є "димовою завісою". Адже Росія залишає своє озброєння та у будь-який момент може оперативно перекинути туди й особовий склад.

За словами Хультквіста, стягнення Росією своїх військ до кордонів з Україною створює "неймовірну напруженість".

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Що у Швеції кажуть про відведення російських військ

Міністр оборони Швеції зазначив, що Москва зберігає відчутну "свободу дій", адже залишає поблизу українських кордонів озброєння. Тому туди швидко можуть перекинути особовий склад.

Крім того, вважає Хультквіст, залежно від своїх інтересів Росія може підвищувати та знижувати рівень напруженості в регіоні.

Я говорю про димову завісу: при залишенні на місці обладнання та матеріальної частини створюється можливість швидкого нарощування своїх дій,

– пояснив міністр.

Він також додав, що за ескалацію повністю відповідальна тільки Росія.

Відведення військ Росії: основне