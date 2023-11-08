Росіяни поширюють діпфейки з Залужним: у ЗСУ попередили про небезпеку

Ворог освоїв технологію заміни облич, тобто діпфейки, і почав активно використовувати її для дестабілізації України. Росіяни публікують фейкові заяви військового командування, яке нібито закликає до перевороту.

Українські військові командири лишаються єдиними та продовжують боротися проти єдиного ворога – Росії. У ЗСУ закликають громадян покладатися лише на критичне мислення та перевіряти інформацію.

Дивіться також Воювати не можна зупинятися․ Як змінилися військові спроможності Росії з 24 лютого 2022 року

Фейковий "Залужний" та інше командування

У СтратКомі ЗСУ розповіли, що окупанти освоїли технологію діпфейків. Останніми днями вони публікують сфабриковані заяви вищого військового та політичного керівництва. Росіяни поширюють у мережі створені штучним інтелектом відео, на яких вищі особи закликають до заколоту. Однак це лише спроби змусити українців боротися одне з одним.

Офіційно повідомляємо, що все воєнно-політичне керівництво України єдине, мета – перемога над ворогом незмінна і жодний фейк, наскільки технологічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення,

– наголосили у СтратКомі.

Там закликали громадян використовувати критичне мислення і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Якщо в повідомленні посилаються на джерело, а у самому джерелі про це ні слова – це фейк. У ЗСУ наголошують, що важливо не довіряти фейкам і тим паче не поширювати їх.

Фейки в українському інфопросторі