Експосол України в Німеччині Мельник отримав кілька пропозицій щодо подальшої роботи у Києві

Колишній посол України в Німеччини Андрій Мельник може продовжити роботу в Києві. Президент Володимир Зеленський хоче бачити Мельника у своїй команді.

Мельник може стати заступником Кулеби

Про це Мельник, якого Зеленський звільнив з посади посла, заявив в інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk. Він відповів на запитання, що переходить на іншу дипломатичну посаду.

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Мельник наголосив, що наразі ніяких рішень не прийнято, однак підкреслив, що Володимир Зеленський дійсно хотів би бачити його у своїй команді в Києві.

Колишній посол України в Німеччині може стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Я ще не знаю, що це буде. Є пропозиція, яку також схвалив президент, щоб я міг продовжувати працювати заступником міністра закордонних справ. Але формально уряд приймає рішення,

– сказав він.

Мельник зазначив, що поки що не хоче забігати наперед. Також він висловив вдячність Зеленському "за цю можливість, цю свободу організувати свою роботу тут так, як я вважав правильним".

Дипломат, який відкрито критикував німецьку владу за затримки з військовою допомогою Україні, зауважив, що Зеленському "не завжди було легко" через його стиль.

"Це було трохи незвичайним, м'яко кажучи. І через це я вдячний президенту за його терпіння зі мною", – резюмував Мельник.

За інформацією німецького видання RTL, новим послом України в Німеччині стане Олексій Макеєв. Він перебуває на дипломатичній службі від України ще з 1996 року й працював у Берліні та Берні.

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