Експосол України в Німеччині Мельник отримав кілька пропозицій щодо подальшої роботи у Києві
Джерело:Посольство України у ФРН
Колишній посол України в Німеччини Андрій Мельник може продовжити роботу в Києві. Президент Володимир Зеленський хоче бачити Мельника у своїй команді.
Мельник може стати заступником Кулеби
Про це Мельник, якого Зеленський звільнив з посади посла, заявив в інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk. Він відповів на запитання, що переходить на іншу дипломатичну посаду.
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Мельник наголосив, що наразі ніяких рішень не прийнято, однак підкреслив, що Володимир Зеленський дійсно хотів би бачити його у своїй команді в Києві.
Колишній посол України в Німеччині може стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
Я ще не знаю, що це буде. Є пропозиція, яку також схвалив президент, щоб я міг продовжувати працювати заступником міністра закордонних справ. Але формально уряд приймає рішення,
– сказав він.
Мельник зазначив, що поки що не хоче забігати наперед. Також він висловив вдячність Зеленському "за цю можливість, цю свободу організувати свою роботу тут так, як я вважав правильним".
Дипломат, який відкрито критикував німецьку владу за затримки з військовою допомогою Україні, зауважив, що Зеленському "не завжди було легко" через його стиль.
"Це було трохи незвичайним, м'яко кажучи. І через це я вдячний президенту за його терпіння зі мною", – резюмував Мельник.
За інформацією німецького видання RTL, новим послом України в Німеччині стане Олексій Макеєв. Він перебуває на дипломатичній службі від України ще з 1996 року й працював у Берліні та Берні.
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