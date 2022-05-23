Дипломат при ООН з Росії Борис Бондарєв підтвердив свою заяву про відставку через режим Путіна

Російський дипломат при ООН, якого звати Борис Бондарєв, підтвердив, що його заяви про відставку, – правдива.

Відомо, що у своїй заяві дипломат стверджував, що засуджує війну Росії проти України, а також критикує режим Володимира Путіна.

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Російські ЗМІ взяли коментар у Бориса Бондарєва, в якому він підтвердив справжність заяви від свого імені.

Крім того, дипломат зазначив, що подав її тільки зранку. Своє рішення з колегами не обговорював та наразі не знає, що буде робити далі, адже не складав ще жодних планів.

Це перший російський дипломат, який висловив протест проти політики вищого керівництва Росії.

Що вказав у заяві

На думку Бориса Бондарєва, ініціатори війни хочуть тільки одного – залишитися при владі назавжди, жити в помпезних палацах, плавати на розкішних яхтах, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю. Заради цього режим Путіна готовий принести у жертву багато життів.

Також він зазначив, що міністр російського МЗС Сергій Лавров – хороший приклад того, як деградувала політична система Росії.

Останні заяви російських політиків

Очільник російського МЗС Сергій Лавров своєю заявою він спричинив справжній дипломатичний скандал, на який відреагували не лише в Україні, але в Ізраїлі. Він заявив, що "Гітлер мав єврейську кров", і сказав, що "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".

Україна та Ізраїль засудили такі вигадки російського посадовця. Очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що ці слова – обурливі, вони є грубою історичною помилкою. Навіть в Німеччині заяви росіянина назвали абсурдом.

Путіну довелося вибачатися перед прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом за слова Сергія Лаврова.

Також Лавров цинічно заявив, що світ потрібно "звільняти" від Заходу. Згодом на це відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк заявив, що наступні цілі спецоперації Росії можуть стосуватися "звільнення" Марса від впливу марсіан.

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