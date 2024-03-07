Їде в дуже важливу для нас країну, – дипломат про Залужного на посаді посла у Британії

7 березня 2024, 21:22
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Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного призначили послом України у Великій Британії. Це – важлива для нас держава.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що це – вдале рішення, яке ухвалили в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ.

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Працюватиме у важливій для нас країні

Як наголосив Осипенко, Залужний піде на високу посаду до одного з найближчих для України союзників. Цей факт свідчить, що він залишається в команді президента.

Пан Залужний їде на високу посаду в ту країну, яка надзвичайно важлива для України. Це означає, що формально він залишається в команді президента та забезпечуватиме зв'язок між британським урядом та командою президента в Україні,
– сказав Осипенко.

Попри це, у середовищі дипломатів є думка – якщо когось відправляють дипломатом далеко за межі України, то це вже своєрідна політична пенсія. Однак Велика Британія – один із найважливіших для нас партнерів.

Я вважаю, що рішення вдале. Якщо це підходить Залужному, то нормально,
– підсумував Осипенко.

Залужний – новий посол у Великій Британії

  • Ввечері 7 березня стало відомо, що Володимир Зеленський погодив на посаду посла у Великій Британії Валерія Залужного. Про це спершу повідомили у Міністерстві закордонних справ.
  • У своєму зверненні Зеленський підтвердив цю інформацію. Він підкреслив, що пан Залужний сам виявив бажання обрати для себе дипломатичний напрямок. Посада посла України в Британії не була зайнята ще з липня 2023 року.
  • Наприкінці січня, якраз перед звільненням Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, західні ЗМІ писали, що Зеленський буцімто пропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Але той відмовився.

Автор: Петро Синєокий