Їде в дуже важливу для нас країну, – дипломат про Залужного на посаді посла у Британії
Колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного призначили послом України у Великій Британії. Це – важлива для нас держава.
Про це 24 Каналу розповів дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що це – вдале рішення, яке ухвалили в Офісі президента та Міністерстві закордонних справ.
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Працюватиме у важливій для нас країні
Як наголосив Осипенко, Залужний піде на високу посаду до одного з найближчих для України союзників. Цей факт свідчить, що він залишається в команді президента.
Пан Залужний їде на високу посаду в ту країну, яка надзвичайно важлива для України. Це означає, що формально він залишається в команді президента та забезпечуватиме зв'язок між британським урядом та командою президента в Україні,
– сказав Осипенко.
Попри це, у середовищі дипломатів є думка – якщо когось відправляють дипломатом далеко за межі України, то це вже своєрідна політична пенсія. Однак Велика Британія – один із найважливіших для нас партнерів.
Я вважаю, що рішення вдале. Якщо це підходить Залужному, то нормально,
– підсумував Осипенко.
Залужний – новий посол у Великій Британії
- Ввечері 7 березня стало відомо, що Володимир Зеленський погодив на посаду посла у Великій Британії Валерія Залужного. Про це спершу повідомили у Міністерстві закордонних справ.
- У своєму зверненні Зеленський підтвердив цю інформацію. Він підкреслив, що пан Залужний сам виявив бажання обрати для себе дипломатичний напрямок. Посада посла України в Британії не була зайнята ще з липня 2023 року.
- Наприкінці січня, якраз перед звільненням Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ, західні ЗМІ писали, що Зеленський буцімто пропонував Залужному посаду секретаря РНБО. Але той відмовився.