Дипломатична неповага, – у Кремлі "запалало" через відповідь ЄС на "гарантії безпеки"

Країни Євросоюзу відповіли на лист міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо "гарантій безпеки". Проте держави надіслали спільну відповідь, що не сподобалось Кремлю.

Невдоволеність висловила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона назвала це "неповагою" та відзначила, що у Москві очікували окрему відповідь від кожної країни.

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У Росії заявили, що не було "предметної реакції"

За словами Захарової, у відповідях генсека НАТО Єнс Столтенберга і головного дипломата ЄС Жозепа Борреля не було предметної реакції на прямо поставлене запитання. "Замість того нам (Росії – 24 канал) пропонують діалог щодо зміцнення безпеки", – додала речниця Лаврова.

Такий крок неможливо назвати інакше ніж прояв дипломатичної нечемності й неповаги,

– наголосила вона.

Захарова заявила, що у Кремлі хочуть отримати розгорнуту відповідь кожної окремої країни, а ухилення від відповіді, мовляв, означатиме намагання подбати про безпеку внаслідок нападу Росії.

Ультиматум Кремля щодо "гарантій безпеки": коротко

Ще у грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". У Москві захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Наприкінці січня 2022 року до Кремля передали письмові відповіді. У США просили не публікувати їх.

Очільник російського МЗС надіслав країнам Заходу лист щодо "гарантій безпеки". Листи отримали США, Канада та країни Європи.

Жозеп Боррель – глава дипломатії ЄС від імені Євросоюзу відправив спільну письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Він наголосив, що у Кремлі мають терміново припинити нарощування військової потужності в Україні.

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