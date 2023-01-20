Директор ЦРУ таємно відвідав Київ та розповів про плани Росії, – The Washington Post

Стало відомо, що напередодні до Києва прибув директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс. Під час свого візиту він не лише зустрівся з українським колегою, а й розповів про плани Росії.

За наявною інформацією, до України він прибув наприкінці минулого тижня. Зробив він це для того, щоб поділитися з Володимиром Зеленським своїми очікуваннями щодо планів Росії.

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Деталей не розкривають

Директор Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також з президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в її захисті від російської агресії,

– зазначив чиновник зі США.

Зі зрозумілих причин, інформацію, яку Бернс озвучив Зеленському, не розголошують. Тож про плани Кремля відомо лише тим, хто зустрічався з директором ЦРУ у Києві. Водночас відомо, що їх високо оцінила українська влада.

Росія може відновити наступ навесні

Обмовимося, щоТож не варто шукати в цьому певну конспірологію. Він виконує свою роботу згідно з протоколом.

Водночас у виданні нагадують про вже очевидні плани Кремля. Вони передбачають можливе відновлення наступу навесні 2023 року.

Для цього ворог уже намагається залучити ще кілька сотень тисяч солдатів. Нагадаємо, що у грудні 2022 міністр оборони Сєргєй Шойгу оголосив, що військовий персонал Росії планують наростити до 1,5 мільйона осіб до 2026 року. Зауважимо, що наразі мовиться про 1,1 мільйона.

Як зазначають аналітики, цього разу ворог може краще підготуватися, якщо порівнювати з кампанією часткової мобілізації восени 2022 року. Тоді окупанти буквально за тиждень – два гнали на фронт тих, кого вдалося забрати до війська. Цього разу у загарбників достатньо часу, щоб підготувати бійців. На цьому наголошують у західній розвідці.

Яка ситуація з мобілізацією