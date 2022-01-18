Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрічався з Зеленським, – CNN

18 січня 2022 , 05:33
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Джерело:

CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс відвідував Україну. Це сталося начебто минулого тижня.

В Україні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та "колегами з розвідки". Щонайменше, так стверджують американські журналісти.

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Директор ЦРУ Білл Бернс начебто відвідував Україну

Глава Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, як стверджують американські ЗМІ з посиланням на обізнані джерела, тиждень тому відвідав із робочим візитом Україну. Приводом стала поточна загроза вторгнення Росії.

Журналісти кажуть, що Бернс (очолює ЦРУ з березня 2021):

  • Мав зустріч з українськими розвідниками, а також і з Президентом України Володимиром Зеленським.
  • Говорили про ситуацію з Росією, ризики поточні та "зусилля щодо деескалації".

У виданні при цьому зазначили, що у ЦРУ дотримується давньої політики не коментувати та не оголошувати поїздки свого директора публічно. Тому, ймовірно, досі ми про цей візит не знали.

Зверніть увагу: цього ж дня ЗМІ писали, що ЦРУ нібито втілює таємну програму навчання у США елітних українських сил спеціальних операцій та розвідки.

Офіційно ж відомо ось що:

Що таке ЦРУ і як воно працює: дивіться у відео

 

Автор: Олесь Друкач