Директор ЦРУ таємно відвідав Україну та зустрічався з Зеленським, – CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс відвідував Україну. Це сталося начебто минулого тижня.

В Україні він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та "колегами з розвідки". Щонайменше, так стверджують американські журналісти.

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Директор ЦРУ Білл Бернс начебто відвідував Україну

Глава Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки, як стверджують американські ЗМІ з посиланням на обізнані джерела, тиждень тому відвідав із робочим візитом Україну. Приводом стала поточна загроза вторгнення Росії.

Журналісти кажуть, що Бернс (очолює ЦРУ з березня 2021):

Мав зустріч з українськими розвідниками, а також і з Президентом України Володимиром Зеленським.

Говорили про ситуацію з Росією, ризики поточні та "зусилля щодо деескалації".

У виданні при цьому зазначили, що у ЦРУ дотримується давньої політики не коментувати та не оголошувати поїздки свого директора публічно. Тому, ймовірно, досі ми про цей візит не знали.

Офіційно ж відомо ось що:

Делегація Конгресу США 17 січня відвідала Київ. Учасники місії пообіцяли, що Вашингтон допоможе Україні зброєю, якщо Росія наважиться на нове повномасштабне вторгнення.

Росія ж запевняє, що не готує провокацій для нападу на Україну. Зокрема, у цьому спробував запевнити міністр закордонних справ Кремля Сергій Лавров.

Що таке ЦРУ і як воно працює: дивіться у відео