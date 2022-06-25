Дитину залишили, а батьків забрали: мер Маріуполя розкрив деталі про злочини окупантів

На тимчасово окупованій території України російські війська знущаються з мирного населення. Зокрема, над тими, хто працював у державних органах.

У війні з Україною Росія використовує злочинні інструменти імперської політики, зокрема, насильну депортацію мирного населення. Близько 47 тисяч маріупольців були вивезені на територію Росії або в тимчасово окуповані українські населені пункти – розповів ексклюзивно сайту 24 каналу мер міста Вадим Бойченко.

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За словами Бойченка, довкола Маріуполя зараз є чотири так званих фільтраційних табори. Пересуватися містом або виїхати з нього неможливо без папірця окупантів, що ти пройшов "фільтрацію". Мешканці можуть місяцями чекати на неї, при цьому зазнавати тортур і приниження.

Якщо люди хочуть їхати до України, то це майже неможливо. Лише через Росію. Якщо хтось був держпрацівником чи муніципальним працівником – ставлення до них у цих "таборах" дуже погане.

Є приклад з чоловіком та дружиною, які працювали правоохоронцями. Їх забрали. Дитину залишили з бабусею,

– сказав він.

Маріуполь / Фото Telegram-канал "Мариуполь сейчас"

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Як карають українців за вірність

Вадим Бойченко також розповів, що в маленькому селі біля міста був сільський голова, який відмовився працювати з колабораційною силою ОПЗЖ, що перейшли на той бік та проголосили себе владою. Чоловіку вже проголосили вирок суду псевдореспубліки на Донеччині – він отримав десять років позбавлення волі.

Додамо, що окупаційна влада розпочала процес встановлення та збору дітей Маріуполя. Попередньо, це діти, що втратили або загубили батьків під час окупації міста.

Зокрема відомо, що близько 15 дітей, яким надали прихисток маріупольці за адресою проспекту Меотиди, російськими військовими було забрано і вивезено у невідомому напрямку. Наразі українська влада працює над встановленням місця призначення та утримання сиріт та загублених дітей.

Головне про злочини в Маріуполі:

Мер Маріуполя розповів, як чеченці вивозять українців у "фільтраційні" табори.

Вадим Бойченко також розкрив подробиці про злочини окупантів у Маріуполі.

Через те, що російські окупанти вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя, у місті виникла гуманітарна криза. Масові та стихійні поховання почали вимивати дощі.

Біля Маріуполя окупанти вирили братські могили по 30 метрів.

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