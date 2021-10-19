Шкідливі продукти постачали до Андрієво-Іванівської школи та дитсатка "Теремок" у Доброславі. Про це повідомили 19 жовтня.
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Шкідливі буряк та твердий сир
У дитсадку "Теремок" взяли проби буряка зі сметаною. За результатами досліджень, продукти не відповідають затвердженим мікробіологічним показникам.
У Роздільнянському районі в Андрієво-Іванівській школі-інтернаті виявили твердий сир "Російський". Продукт теж виявився шкідливим, бо в ньому знайшли 0,1 грама коліформ.
У буряках, відібраних під час позапланового заходу виявили перевищення нітратів майже в два рази.